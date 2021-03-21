Следствие считает, что полученная Белозерцевым взятка включала дорогие часы и автомобиль

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Следствие считает, что задержанный губернатор Пензенской области Иван Белозерцев получил взятку от председателя совета директоров группы компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, а также от директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова в виде дорогих часов, автомобиля Mercedes, основную часть - в виде денег. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье источник в правоохранительных органах.

Ранее официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в получении взятки в размере 31 млн рублей от бизнесмена Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний "Биотэк". По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей. Шпигель задержан вместе с Белозерцевым.

"За оказываемую помощь и покровительство в деятельности ОАО "Фармация" в 2020 году председатель совета директоров группы компаний "Биотэк" Шпигель Б. И. передал Белозерцеву И. А. в качестве незаконного вознаграждения автомобиль Mercedes-Benz V250D, который фактически находится на территории представительства Пензенской области в правительстве Российской Федерации", - сказал собеседник.

Кроме того, Шпигель осенью 2020 года по случаю избрания на новый срок губернатором Пензенской области Белозерцева купил для него наручные часы Breguet за 5,75 млн рублей, которые передал через посредника - водителей представительства Маркова Г. В. и Черницова А. И. Также, по информации источника, в конце августа 2020 года Шпигель совместно с Колосковым и супругой передали Белозерцеву в качестве взятки 20 млн рублей. Посредником был замдиректора представительства Федор Федотов.

Таким образом, в действиях Белозерцева усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, в действиях Шпигеля Б. И., Шпигель Е. Г., Колоскова А. А. - ч. 5 ст. 291 УК РФ, а в действиях Федотова Ф. Н., Маркова Г. В. - ч. 4 ст. 291.1 УК РФ.

Белозерцев возглавляет Пензенскую область с 2015 года. В сентябре 2020 года он победил на выборах губернатора региона, набрав более 78% голосов, на выборы он был выдвинут "Единой Россией".