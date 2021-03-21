В КБР проверят организацию питания во всех школах и детсадах после жалоб

НАЛЬЧИК, 21 марта. /ТАСС/. Организацию питания проверят во всех школах и детсадах Кабардино-Балкарии после жалоб родителей на качество мяса в одном из учреждений в Нальчике. Об этом сообщает региональное министерство просвещения, науки и по делам молодежи.

Ранее прокуратура и региональное управление СК начали проверку информации в соцсетях об использовании испорченного мяса, которое было предназначено для питания детей в одном из образовательных учреждений в Нальчике.

"Ситуация по организации питания в МКОУ "Прогимназии №34" Нальчика находится на особом контроле Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарии. Для координации мер по контролю за качеством питания в образовательных учреждениях министерством создается оперативный штаб по организации питания обучающихся дошкольных и общеобразовательных учреждений, а также инициирована проверка организации питания во всех детских садах и школах республики", - говорится в сообщении.