Пожарные ликвидировали возгорание в ангаре с автопокрышками на Кубани

КРАСНОДАР, 21 марта. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание автомобильных покрышек в ангаре и на прилегающей территории в Динском районе Краснодарского края, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону.

"В 18:43 ликвидация пожара в ст. Динская", - говорится в сообщении.

Около 10 утра в воскресенье поступила информация о пожаре в станице Динской на улице Крайняя, было установлено, что на площади 1,8 тыс. кв. м горят автомобильные покрышки, принимались меры для защиты от распространения огня на соседние здания. В 11:24 мск была объявлена локализация пожара, предварительно, никто не пострадал.

В администрации Динского района уточняли, что пожар происходил в промзоне.