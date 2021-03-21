Губернатора Пензенской области доставили в Москву

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, подозреваемый в получении взятки в размере более 31 млн рублей, этапирован в воскресенье вечером из Пензы в Москву. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Белозерцев доставлен в Москву. Из аэропорта его везут в изолятор временного содержания на Петровке. Утром с ним и другими фигурантами дела продолжатся следственные действия в Главном следственном управлении СК РФ", - сказал источник. Ожидается, что во второй половине дня следователь обратится в Басманный суд с ходатайством об избрании губернатору меру пресечения в виде заключения под стражу, добавил собеседник агентства.

Он уточнил, что вместе с Белозерцевым задержан глава группы фармкомпаний "Биотек", бывший член Совета Федерации, бывший продюсер певца Николая Баскова Борис Шпигель, директор компании "Фармация " Антон Колосков, а также супруга Шпигеля и два сотрудника представительства Пензенской области в Москве.

Источник уточнил, что губернатор находился в разработке Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, его противоправная деятельность документировалась. Обыски начались в субботу вечером и продолжались в течение воскресенья по месту жительства и в рабочем кабинете губернатора. При обыске у него было обнаружено не менее 500 млн рублей.

Губернатору и Шпигелю грозит до 15 лет колонии.