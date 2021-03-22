На Камчатке 22 марта произошло три землетрясения

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 марта. /ТАСС/. Три землетрясения разной магнитуды произошли у берегов Камчатки утром в понедельник, следует из данных сайта камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

За несколько часов произошли сейсмособытия магнитудами 3,9, 4,1 и 5,4.

Согласно информации краевого управления МЧС, жертв и разрушений нет, население толчков не ощутило.

По данным Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, повышенная сейсмоактивность в последнюю неделю на Камчатке проявляется многочисленными афтершоками после землетрясения 16 марта у восточного побережья полуострова.