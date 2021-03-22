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Директора фонда капремонта Приморья арестовали по подозрению в превышении полномочий

Андрея Горелова заключили под стражу на два месяца

ВЛАДИВОСТОК, 22 марта. /ТАСС/. Первореченский районный суд Владивостока избрал арест в качестве меры пресечения директору приморского фонда капитального ремонта многоквартирных домов Андрею Горелову, сообщил ТАСС в понедельник представитель Следственного управления СК РФ по региону. Горелов подозревается в превышении должностных полномочий.

"Суд избрал Андрею Горелову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сообщили в следственном управлении.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ. По версии следствия, с января по сентябрь 2020 года Горелов оказал покровительство, а также способствовал успешной предпринимательской деятельности коммерческой организации, которая занималась реализацией элементов кровли и других строительных материалов. По делу проведены обыски, допрашиваются свидетели.

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