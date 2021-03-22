В Австралии эвакуировали 18 тыс. человек из-за наводнений

СИДНЕЙ, 22 марта. /ТАСС/. Порядка 18 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома на восточном побережье Австралии в понедельник из-за наводнений, вызванных обильными ливнями. Об этом сообщила премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян в ходе онлайн-брифинга для журналистов.

По ее словам, к полудню понедельника (04:00 мск) около 18 тыс. человек были эвакуированы из-за наводнений в штате Новый Южный Уэльс. Наиболее сильно от стихии пострадало северное побережье региона в районе города Порт-Маккуори, где за последние шесть дней выпало почти 900 мм осадков. "15 тыс. человек были эвакуированы из городов Порт-Маккуори, Тари и Кемпси, и еще 3 тыс. человек - из западных районов Сиднея, находящихся в поймах рек Непин и Хоксбери", - сказала глава регионального правительства.

На северном побережье штата и в северо-западных окрестностях Сиднея ограничено движения общественного транспорта, прекращена работа паромных переправ. Более 30 автодорог полностью закрыты для всех видов транспорта, движение по мостам через реку Хоксбери запрещено. Из-за наводнений более 130 общеобразовательных школ региона прекратили занятия.

Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс отметила, что неблагоприятные погодные условия - сильные дожди и штормовой ветер, - по прогнозам метеорологов, продлятся до среды или четверга и власти штата "серьезно обеспокоены тем, как будет развиваться ситуация в регионе Иллаварра (прибрежный регион, расположенный к югу от Сиднея, с населением более 300 тыс. человек - прим. ТАСС) и на южном побережье".

По словам федерального министра по чрезвычайным ситуациям Дэвида Литтлепрауда, наводнения на востоке страны могут стать причиной эвакуации более чем 50 тыс. человек. "Мы надеемся, что нам не придется этого делать. Но потенциальный масштаб этой катастрофы таков, что число эвакуированных может возрасти до 54 тыс.", - сказал он в интервью национальному радио.

Как рассказали в региональной службе спасения, на северном и центральном побережье штата, а также в ряде пригородов Сиднея ожидаются отключения воды, электричества, газа и связи. "Мы выпустили предписание об эвакуации для еще 2 тыс. человек, но, вероятно, наводнение затронет больше районов и это число возрастет", - сказала помощник комиссара Николь Хоган, добавив, что сообщений о пострадавших в результате наводнений не поступало.