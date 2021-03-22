Ученые заявили об ослабевании извержения Ключевского вулкана на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 марта. /ТАСС/. Вулканологи фиксируют снижение активности Ключевской сопки на Камчатке, извержение которой началось 18 февраля, следует из данных на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

"Фланговое извержение на северо-западном склоне Ключевского вулкана постепенно заканчивается. Слабое свечение над шлаковым конусом и лавовыми потоками все еще продолжает наблюдаться на видеоизображениях, но его интенсивность значительно снизилась. Значительно снизилась и температура тепловой аномалии на спутниковых снимках", - говорится в сообщении.

Ранее в краевом управлении МЧС сообщали, что извержение Ключевской сопки вызвало большой интерес у туристов. Несмотря на все предупреждения властей Камчатки и спасателей, на исполине и в его окрестностях ежедневно замечают людей на снегоходах. В гостиницах поселка Ключи, который находится в 30 км от вулкана, практически нет свободных мест, что не характерно для этого времени года.

Побочный прорыв произошел на Ключевском 18 февраля. Он состоит из двух параллельных трещин, расположенных на расстоянии около 250 м друг от друга. По мнению ученых, извержение в настоящий момент не представляет опасности для близлежащих населенных пунктов.

Ключевской вулкан, высота которого составляет 4 800 м, является самым высоким действующим вулканом Евразии. Исполин находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Возраст вулкана оценивается в 7 тысяч лет. Последнее вершинное извержение Ключевского вулкана происходило с первых чисел октября 2020 года до 8 февраля 2021 года.