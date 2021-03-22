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В Челябинской области произошел сход с рельсов колесной пары локомотива грузового поезда

Пострадавших нет

ТАСС, 22 марта. Колесная пара локомотива грузового поезда сошла с рельсов в понедельник утром на Южно-Уральской железной дороге в Челябинской области, сообщила пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК России.

"По предварительным данным, 22 марта 2021 года в 04:08 (02:08 мск) на 338-м километре восьмого пикета перегона станций Буранная - Гумбейка Южно-Уральской железной дороги произошел сход колесной пары локомотива грузового поезда. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет", - сказано в сообщении.

Организована проверка.

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РоссияЧелябинская область
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