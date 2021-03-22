В деле главы Пензенской области могут появиться новые эпизоды противоправной деятельности

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Следователи проверят на причастность к другим эпизодам преступной деятельности задержанного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, подозреваемого в получении взяток на 31 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в правоохранительных органах.

"Будет проведена ревизия деятельности губернатора, поэтому в отношении него могут быть возбуждены новые дела. Могут появиться новые фигуранты и новые эпизоды", - сказал собеседник агентства.

Сейчас Белозерцев находится в изоляторе временного содержания на Петровке в Москве. Ожидается, что во второй половине дня следователь обратится в Басманный суд Москвы с ходатайством об избрании губернатору меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как уточнил ранее ТАСС другой источник, вместе с Белозерцевым задержан глава группы фармацевтических компаний "Биотэк", бывший член Совета Федерации, бывший продюсер и тесть певца Николая Баскова Борис Шпигель, директор компании "Фармация " Антон Колосков, а также супруга Шпигеля и два сотрудника представительства Пензенской области в Москве - Геннадий Марков и Федор Федотов. Источник уточнил, что губернатор находился в разработке Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, его противоправная деятельность документировалась. Обыски начались в минувшую субботу и продолжились в воскресенье по месту жительства и в рабочем кабинете губернатора. При обыске у него было обнаружено не менее 500 млн рублей наличными.

Белозерцев возглавляет Пензенскую область с 2015 года. В сентябре 2020 года он победил на выборах губернатора региона, набрав более 78% голосов, на выборы он был выдвинут "Единой Россией".