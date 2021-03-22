В Бурятии осудили грабителей музея за хищение экспонатов на 2,5 млн рублей

ТАСС, 22 марта. Верховный суд Бурятии приговорил двоих мужчин к четырем годам колонии строгого режима за ограбление Кяхтинского краеведческого музея имени академика В. А. Обручева на общую сумму более 2,5 млн рублей, сообщается в понедельник на сайте суда.

Суд установил, что двое фигурантов дела "14 сентября 2018 года около 00:20 (05:20 мск), надев на лица маски с прорезями для глаз, выманили сторожа из здания музея, подавили его сопротивление, связали, проникли в музей и похитили музейные предметы".

Как уточнили в пресс-службе суда, из музея пропала татурга - бурятский женский головной убор в виде кокошника, украшенный камнями коралла, янтаря, лазурита, малахита, халцедона, стекла, монетами различного достоинства, стоимостью не менее 2,5 млн рублей. Кроме того, мужчины похитили бусы костюма семейских (этноконфессиональная группа, представители старообрядчества) Забайкалья, изготовленные из янтаря, стекла и пластмассы, стоимостью не менее 23 тыс. рублей. Позже грабители срезали с татурги все камни и монеты, а остальное выбросили.

"Указанные действия повлекли утрату музейного предмета татурги и порчу бус костюма семейских Забайкалья, обладающих особой исторической, научной, художественной и культурной ценностью. Экспонаты были уникальны, существовали в единственном экземпляре. В зале судебного заседания подсудимые полностью признали вину, принесли извинения потерпевшим, раскаялись в содеянном", - подчеркнули в суде.

Мужчины добровольно возместили затраты на лечение сторожа и выплатили ему компенсацию морального вреда. Также они частично выплатили ущерб краеведческому музею.