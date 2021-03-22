В Москве начата проверка по факту избиения ученицы репетитором по математике

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Девушка госпитализирована в Москве с сотрясением мозга после избиения, по ее словам, преподавателем математики. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полицию из больницы поступило сообщение о том, что к ним обратилась девушка 2001 года рождения, которую, по ее словам, избил репетитор по математике. В результате происшествия она получила сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей", - сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка, об инциденте сообщено в Главное следственное управление СК по Москве.