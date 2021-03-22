В ДТП под Череповцом погибли три человека

ВОЛОГДА, 22 марта. /ТАСС/. Лобовое столкновение Renault Logan и "Газели" произошло перед мостом через реку Суда в Череповецком районе Вологодской области. В результате три человека погибли, в том числе ребенок, сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Вологодской области.

Как уточнили ТАСС в областном главке МЧС, в результате аварии пострадали девять человек. "Сегодня в 08:18 мск перед мостом через реку Суда в Череповецком районе (автодорога А-114 Вологда - Новая Ладога) произошло лобовое столкновение двух автомобилей: Renault Logan и пассажирской "Газели". В легковом автомобиле находилось пять человек, из них двое взрослых и один ребенок погибли на месте, остальные получили травмы. В "Газели" находилось семь человек, все они пострадали", - сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС.

По данным МЧС, пострадавшего ребенка доставили в реанимацию детской городской больницы Череповца. Четырех человек, находившихся в "Газели", с переломами поместили в центральную районную больницу.

На месте происшествия работает 35 человек, 14 единиц техники. Задержки транспорта нет, организовано реверсивное движение, добавили в ГУ МЧС.

В новость внесены изменения (11:05 мск) - добавлены подробности.