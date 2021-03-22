В Подмосковье задержали участников наркогруппы, наладивших производство и сбыт синтетики

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. ФСБ задержала в Подмосковье участников наркогруппировки, наладившей производство и сбыт через интернет синтетических наркотиков, у них изъято 40 кг синтетики. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Спецоперация проводилась на территории Клинского городского округа Московской области. "Предпринятыми мерами установлены активные участники организованной преступной группы. В месте расположения нарколаборатории изъято наркотическое средство -PVP (Альфа-Пирролидинопентиофенон) общей массой не менее 40 кг, а также лабораторное оборудование и различные химические вещества. В результате задержания участников преступной группы с поличным деятельность подпольного производства пресечена", - сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, преступная группа специализировалась на производстве синтетических наркотических средств в особо крупном размере и их незаконном бесконтактном сбыте с использованием сети Интернет в интересах одного из интернет-магазинов. Информация о наркогруппировке была получена в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

"Следственным управлением ФСБ России возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (производство наркотических средств в особо крупном размере). Участникам преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в ФСБ. Санкция ч. 5 ст. 228.1 УК РФ предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Задержанных поверяют на возможную причастность к функционированию иных подпольных нарколабораторий.