В ГП рассказали о картельных сговорах по ценам на ремонт дорог и ЖКХ в 2020 году

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Несколько десятков случаев попыток картельных сговоров для роста цен было выявлено в России в 2020 году, в том числе в строительстве и ЖКХ. Об этом сообщили журналистам в Генпрокуратуре России.

В ходе работы, проводимой по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова, в рамках межведомственного взаимодействия в минувшем году "приняты меры по противодействию картелям в наиболее значимых социальных сферах, в том числе при реализации нацпроектов, ценообразовании на продукты питания и товары первой необходимости". За год выявлено более 160 нарушений законодательства, для их устранения внесено свыше 70 представлений, к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 60 лиц, уточнили в надзорном ведомстве.

Так, в Башкортостане был установлен факт сговора при оснащении в рамках национальных проектов образовательных и лечебных учреждений компьютерным оборудованием и оргтехникой. Сумма ущерба бюджету превысила 35 млн рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также пресечены картели в сферах ремонта автомобильных дорог, строительства, жилищно-коммунального хозяйства (Новгородская, Тамбовская, Самарская области и другие). В Пензенской области по требованию прокуратуры антимонопольный орган проверяет факт сговора при проведении торгов на ремонт улично-дорожной сети на сумму около 400 млн рублей.

В ряде регионов прокуратура вносила акты реагирования в территориальные подразделения ФАС и ФССП из-за нарушения порядка рассмотрения антимонопольных и административных дел, а также принудительного исполнения назначенных наказаний (Республика Коми, Камчатский край, Воронежская, Вологодская, Челябинская области). В Забайкалье в результате прокурорского вмешательства антимонопольный орган завершил необоснованно затянутое разбирательство по делу о картельном сговоре, повлекшем повышение розничной цены на хлеб на 20%. В отношении виновных лиц возбуждены административные производства.