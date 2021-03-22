Подозреваемый в даче взятки Белозерцеву бизнесмен Шпигель не признает вину

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Бывший сенатор и бизнесмен Борис Шпигель, подозреваемый в даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, не признает вину. Об этом ТАСС рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ольга Дружинина, которая посетила его в изоляторе на Петровке.

"Мы пообщались со Шпигелем. Вину в инкриминируемом преступлении он не признает", - сказала она. По словам наблюдателя, сейчас в изоляторе находится только Шпигель, задержанного Белозерцева там нет. "Сегодня чуть позже Шпигеля повезут в суд для избрания меры пресечения", - сказала она.

Ранее сообщалось, что Белозерцева доставили из Пензы в Москву. Вместе с ним задержаны глава группы фармкомпаний "Биотэк", бывший член Совета Федерации, бывший продюсер певца Николая Баскова Борис Шпигель, директор компании "Фармация " Антон Колосков, а также супруга Шпигеля и два сотрудника представительства Пензенской области в Москве. При обыске у губернатора было обнаружено не менее 500 млн рублей.

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