Губернатор Пензенской области отрицает вину в получении взятки

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев не признает вину в получении взятки. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в правоохранительных органах.

Что известно о деле губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева

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"Белозерцев отрицает вину. Никто из шести фигурантов дела ее не признал", - сказал собеседник агентства.

С губернатором продолжаются следственные действия. Он задержан до избрания меры пресечения.

Сейчас Белозерцев находится в ИВС на Петровке в Москве. Ожидается, что во второй половине дня следователь обратится в Басманный суд с ходатайством об аресте губернатора.

В новость внесены изменения (10:32 мск) - добавлены подробности.