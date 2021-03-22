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Дело в отношении Ивана Белозерцева
Обновлено 

Губернатор Пензенской области отрицает вину в получении взятки

Источник в правоохранительных органах уточнил, что никто из шести фигурантов дела ее не признал
Иван Белозерцев Следственный комитет РФ/ТАСС
Описание
Иван Белозерцев
© Следственный комитет РФ/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев не признает вину в получении взятки. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в правоохранительных органах. 

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"Белозерцев отрицает вину. Никто из шести фигурантов дела ее не признал", - сказал собеседник агентства. 

С губернатором продолжаются следственные действия. Он задержан до избрания меры пресечения.

Сейчас Белозерцев находится в ИВС на Петровке в Москве. Ожидается, что во второй половине дня следователь обратится в Басманный суд с ходатайством об аресте губернатора. 

В новость внесены изменения (10:32 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияБелозерцев, Иван АлександровичПензенская областьДело в отношении Ивана Белозерцева
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