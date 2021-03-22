Пригожин обратился в СК из-за объявления его в розыск ФБР

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Российский предприниматель и глава компании "Конкорд" Евгений Пригожин обратился в Следственный комитет РФ в связи с объявлением ФБР его в розыск по делу о приписываемом России вмешательстве в выборы в США. Об этом сообщает пресс-служба "Конкорда" на своей странице ВКонтакте.

"Сегодня, 22 марта, Евгений Викторович Пригожин обратился в Следственный комитет Российской Федерации с заявлением о попытке похищения его гражданами США в составе организованной преступной группы", - говорится в сообщении.

В приложенном заявлении отмечается, что Пригожин просит СК возбудить уголовное дело в отношении директора ФБР Кристофера Рея, президента США Джо Байдена, директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса и министра юстиции США Меррика Гарленда.

Ранее ФБР объявило Евгения Пригожина в розыск по делу о приписываемом России вмешательстве в выборы в США и пообещало вознаграждение в размере $250 тыс. за информацию, которая поможет его арестовать. Россия ранее неоднократно на высоком уровне отвергала утверждения Вашингтона о причастности Москвы к вмешательству в американские избирательные процессы.