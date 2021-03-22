Подозреваемому в даче взятки бизнесмену Борису Шпигелю вызывали скорую в изолятор

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Бывшему сенатору и бизнесмену Борису Шпигелю, подозреваемому в даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, стало плохо в изоляторе на Петровке, ему вызывали скорую помощь. Об этом ТАСС сообщила член ОНК Москвы Ольга Дружинина, посетившая его в ИВС.

"У него очень серьезные проблемы со здоровьем, он имеет ряд заболеваний. Шпигель дышит с помощью специального аппарата, который у него с собой в ИВС. Сотрудники изолятора уже вызывали ему скорую и готовы сделать это еще раз по первому требованию задержанного", - сказала Дружинина.

По версии СК, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля и его жены, а также директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки в виде денег и ценностей на общую сумму 31 млн рублей. Они передавались за предоставление группе "Биотэк" Шпигеля преимуществ при заключении госконтрактов для нужд учреждений здравоохранения региона. Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что передача денег осуществлялась в Москве как до, так и после переизбрания Белозерцева на второй срок. Губернатору и Шпигелю грозит до 15 лет колонии. Шпигель, по данным Дружининой, вину не признает.

Белозерцев возглавляет Пензенскую область с 2015 года. В сентябре 2020 года он победил на выборах губернатора региона, набрав более 78% голосов, на выборы он был выдвинут "Единой Россией".