СК предъявил обвинение Ивану Белозерцеву и Борису Шпигелю

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Следственный комитет России предъявил обвинение губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, бизнесмену Борису Шпигелю и еще четверым фигурантам дела о взятке. Как сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко, следствие просит суд арестовать всех шестерых.

"В Главном следственном управлении СК России предъявлено обвинение губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, главе группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, директору ОАО "Фармация" Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Федору Федотову. В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ ("Дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве")", - сказала Петренко. Следствие ходатайствует перед судом об аресте шестерых обвиняемых.

Марков и Федотов - сотрудники полпредства Пензенской области в Москве. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, никто из них вину не признает.