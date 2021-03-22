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Дело в отношении Ивана Белозерцева

СК предъявил обвинение Ивану Белозерцеву и Борису Шпигелю

Следствие просит суд отправить их под арест
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев (справа) СК РФ/ТАСС
Описание
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев (справа)
© СК РФ/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Следственный комитет России предъявил обвинение губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, бизнесмену Борису Шпигелю и еще четверым фигурантам дела о взятке. Как сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко, следствие просит суд арестовать всех шестерых.

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"В Главном следственном управлении СК России предъявлено обвинение губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, главе группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, директору ОАО "Фармация" Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Федору Федотову. В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ ("Дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве")", - сказала Петренко. Следствие ходатайствует перед судом об аресте шестерых обвиняемых.

Марков и Федотов - сотрудники полпредства Пензенской области в Москве. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, никто из них вину не признает.

Теги
РоссияБелозерцев, Иван АлександровичПензенская областьДело в отношении Ивана Белозерцева
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