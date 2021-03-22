Девочка погибла в Подмосковье во время игры с собаками

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Две собаки насмерть задушили 11-летнюю девочку в Истре, тянув ее за шарф во время игры. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, утром 21 марта 11-летняя девочка вышла на прогулку с двумя собаками во двор частного дома ее семьи. Родители ребенка при этом находились в доме. Около 11 часов утра соседи обнаружили девочку лежащей во дворе без признаков жизни и сообщили об этом ее родителям. "Анализ повреждений на шее девочки и обнаружение на снегу во дворе четырех фрагментов разорванного шарфа позволили прийти к выводу, что две собаки породы кане-корсо, с которыми девочка была на прогулке, причинили ей удушение, натягивая шарф на ее шее", - сообщила Врадий.

В следственном отделе по Истре проводится проверка по факту гибели девочки, осмотрено место происшествия, получены объяснения родителей погибшей, опрашиваются очевидцы, выясняются обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.