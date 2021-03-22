Поклонская сообщила о возбуждении дела после жалоб на вырубку в парке Фороса в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили по результатам прокурорской проверки по факту нарушения природоохранного законодательства в парке поселка Форос, где местные жители жаловались на вырубку деревьев, сообщила в понедельник в своем Telegram-канале депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская.

16 марта она сообщала, что попросила Генпрокуратуру, Росприроднадзор и Минэкологии провести проверку выданного властями Крыма разрешения на работы в парке поселка Форос.

"Предварительно хочу сообщить, что в ходе прокурорской проверки были выявлены нарушения природоохранного законодательства при проведении строительных работ на территории Форосского парка. По результатам возбуждено уголовное дело и вынесены иные документы прокурорского реагирования", - написала Поклонская.

Парламентарий также пообещала сообщить дополнительно о результатах проверки и встретиться с жителями Фороса при поступлении полной информации из Генпрокуратуры.

На сайте санатория "Форос" сообщается, что прилегающий к нему парк, основанный в XIX веке, расположен на площади около 70 га, на его территории насчитывается свыше 300 видов растений. По данным Минприроды Крыма, парк является памятником садово-паркового искусства. В 2021 году началась реконструкция расположенного здесь 18-этажного здания, запланировано создание оздоровительного лагеря, около 30 пальм пересадили, удалили еще около 40 растений. В конце февраля вырубка деревьев и строительство забора вокруг парка вызвали недовольство местных жителей, власти Крыма организовывали с ними встречи, а глава республики Сергей Аксенов заявил, что "все вопросы будут решены в пользу людей".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 марта сообщил, что Кремль обратит внимание на жалобы на вырубку деревьев в крымском парке "Форос" и задаст вопросы руководству региона. Песков добавил, что о соответствующем обращении жителей региона к президенту РФ Владимиру Путину ему неизвестно. Аксенов дважды посетил поселок Форос и сообщил, что нарушений не выявлено. При этом прокуратура до 23 марта проводит проверку по ситуации, сложившейся вокруг парка.