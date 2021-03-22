В Басманный суд поступило ходатайство об аресте Ивана Белозерцева и Бориса Шпигеля

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в понедельник получил ходатайство следствия о заключении под стражу губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по делу о взятке в размере более 31 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В Басманный суд поступили материалы по ходатайствам следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Ивану Белозерцеву, Борису Шпигелю, Евгении Шпигель, Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Федору Федотову на срок до 20 мая 2021 года", - сказала собеседница агентства. Как ожидается, заседание начнется в 12:00.

Рассмотрение ходатайства об аресте главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги Евгении Шпигель, директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова, а также сотрудников полпредства Пензенской области в Москве Геннадия Маркова и Федора Федотова начнется в суде в ближайшее время. "В суд допускаются только участники процесса", - уточнили в суде.

В зависимости от роли каждого фигурантам дела инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве).