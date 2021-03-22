Бизнесмена из Крыма осудили на три года колонии за гибель двух детей во время дезинсекции

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 марта. /ТАСС/. Суд признал крымского предпринимателя и его знакомого виновными в том, что они нарушили санитарные правила при использовании препарата от насекомых, в результате чего погибли двое детей, еще один ребенок и женщина пострадали. Об этом говорится в понедельник в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2019 года в доме по улице Ларионова в Симферополе в одной из квартир плохо почувствовала себя мать и трое ее детей: 10-месячный мальчик умер до приезда скорой помощи, 8-летняя девочка умерла в больнице. Мать и ее 5-летнего сына удалось спасти. Позднее в СК сообщили, что предъявлено обвинение индивидуальному предпринимателю из Симферополя и его знакомому. Свою вину обвиняемые признавали.

"Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении индивидуального предпринимателя из Симферополя и его знакомого. Приговором суда обвиняемые признаны виновными в инкриминируемых преступлениях и приговорены к трем годам и двум годам и шести месяцам колонии-поселения соответственно", - говорится в сообщении. Уточняется, что мужчины признаны виновными в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности отравление и смерть людей (ч. 2 ст. 236 УК РФ).

Как пояснили в ведомстве, следствие рассматривало все возможные версии произошедшего, приоритетной была - отравление веществом неясной этиологии. Были проведены следственные действия, назначены все виды судебно-медицинских экспертиз и иные исследования.

"Установлено, что индивидуальный предприниматель арендовал нежилое помещение на первом этаже дома по улице Ларионова. При этом ему было достоверно известно, что помещение расположено в пятиэтажном доме, над которым находятся жилые квартиры, перекрытия между ними не являются герметичными, сообщаются вентиляционными отверстиями. С целью истребления насекомых предприниматель решил провести дезинфекцию помещения, купив для этого специальный препарат. Препарат он передал знакомому, который разложил таблетки по помещению, закрыв вход и покинув его", - пояснили в пресс-службе.

Из-за взаимодействия препарата с воздухом выделился ядовитый газ фосфин, который проник через полости в квартиру, расположенную на втором этаже дома.