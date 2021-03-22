В СК по Вологодской области опровергли данные об участии в ДТП машины ФСИН

ВОЛОГДА, 22 марта. /ТАСС/. Машина ФСИН не участвовала в ДТП под Череповцом, в которой три человека погибли и девять пострадали. Произошло столкновение двух частных машин - автомобиля Renault Logan и пассажирской "Газели", сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Вологодской области.

Столкновение легкового автомобиля Renault Logan и пассажирской "Газели" произошло в понедельник утром на трассе А-114 Вологда - Новая Ладога. В аварии погибли три человека, в том числе ребенок, еще девять человек пострадали, среди них один ребенок. Некоторые СМИ сообщили о попавшей в аварию машине ФСИН. "Сначала прошла информация, что один из автомобилей, попавших в ДТП, принадлежит Федеральной службе исполнения наказаний. У нас был организован выезд для проверки этой информации, она не подтвердилась. Оба автомобиля частные", - сообщили ТАСС в ведомстве.

По информации областного ГУ МЧС, в легковом автомобиле находились пять человек, из них два взрослых и один ребенок погибли на месте, еще два взрослых получили травмы. В "Газели" находились семь человек, включая водителя, все они пострадали. Пострадавшего ребенка доставили в реанимацию детской городской больницы Череповца, четырех пострадавших из "Газели" с переломами различной степени тяжести - в центральную районную больницу.

К ликвидации последствий аварии привлечено 35 человек и 14 единиц техники. Задержки транспорта на этом участке нет, организовано реверсивное движение.