Белозерцева доставили в Басманный суд для рассмотрения вопроса об аресте

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в понедельник доставили в Басманный суд Москвы, который рассмотрит ходатайство о его аресте по обвинению в получении взятки в размере более 31 млн рублей, передает корреспондент ТАСС.

Белозерцева и еще пятерых обвиняемых доставили к суду в полицейском автозаке и провели под конвоем в здание. Усиленные меры безопасности при этом в районе Басманного суда не предпринимались.

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайства об аресте Белозерцева и еще пятерых обвиняемых - главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги Евгении Шпигель, директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова, а также сотрудников полпредства Пензенской области в Москве Геннадия Маркова и Федора Федотова.

"В суд допускаются только участники процесса", - уточнили в суде.