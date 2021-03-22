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Дело в отношении Ивана Белозерцева

Белозерцева доставили в Басманный суд для рассмотрения вопроса об аресте

На заседание допустят только участников процесса

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в понедельник доставили в Басманный суд Москвы, который рассмотрит ходатайство о его аресте по обвинению в получении взятки в размере более 31 млн рублей, передает корреспондент ТАСС.

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Белозерцева и еще пятерых обвиняемых доставили к суду в полицейском автозаке и провели под конвоем в здание. Усиленные меры безопасности при этом в районе Басманного суда не предпринимались.

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайства об аресте Белозерцева и еще пятерых обвиняемых - главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги Евгении Шпигель, директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова, а также сотрудников полпредства Пензенской области в Москве Геннадия Маркова и Федора Федотова.

"В суд допускаются только участники процесса", - уточнили в суде.

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РоссияБелозерцев, Иван АлександровичДело в отношении Ивана Белозерцева
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