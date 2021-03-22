Губернатора Белозерцева арестовали на два месяца по обвинению в получении взятки

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в понедельник заключил под стражу на два месяца губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по обвинению в получении взятки в размере более 31 млн рублей.

Что известно о деле губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева

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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Белозерцеву меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая", - сказала собеседница агентства.

Защита просила отправить Белозерцева под домашний арест.

В суде посчитали, что Белозерцев на свободе может препятствовать следствию.

"Избрание меры пресечения в виде домашнего ареста не исключит для Белозерцева возможности препятствовать органам следствия и уничтожить доказательства. На основании этого суд постановил отказать защите в избрании ему домашнего ареста или иной меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей", - заявила судья Басманного суда Наталья Дударь, которая рассматривала ходатайство об аресте губернатора.

В новость были внесены изменения (14:27 мск) - добавлен комментарий судьи.