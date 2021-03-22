Турист из Таганрога погиб в горах Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 22 марта. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тело туриста из Таганрога в расщелине водопада на Эльбрусе, его поиски велись с вечера 21 марта, сообщили в понедельник в пресс-службе управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

"По состоянию на 13:02 мск спасатели обнаружили тело туриста без признаков жизни на глубине около 20 метров в расщелине водопада Азау, в 13:25 тело извлекли. В данный момент идет транспортировка вниз для передачи следственно-оперативной группе правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Информация о ЧП поступила спасателям в воскресенье около 18:00 от руководителя туристической группы. Он сообщил, что один из участников группы 1983 г. р., уроженец Таганрога, не выходит на связь. Поиски шли на южном склоне Эльбруса на высоте около 3,5 тыс. м. Ночью поиски не дали результата, сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России возобновили их утром в понедельник.