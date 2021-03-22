Прокурор запросил реальный срок двум пожарным по делу о гибели коллег в Москве

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Гособвинение запросило почти максимальный реальный срок для бывшего начальника управления пожарно-спасательных сил ГУ МЧС по Москве Дмитрия Ширлина и бывшего сотрудника московского главка МЧС Сергея Барсукова, обвиняемых в халатности по делу о гибели восьми пожарных в ходе тушения пожара на Амурской улице в сентябре 2016 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Преображенского суда.

"В ходе прений сторон гособвинение попросило назначить Ширлину наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать определенные руководящие должности и заниматься определенной деятельностью сроком на три года, Барсукову - пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать определенные руководящие должности и заниматься определенной деятельностью сроком на три года", - сообщили в суде. Максимальное наказание по вменяемой им статье (293 УК РФ) составляет семь лет лишения свободы.

Таким образом, впервые в истории может быть вынесен обвинительный приговор в отношении руководителя тушения пожара и участников его ликвидации.

Ширлин и Барсуков свою вину не признают. Ширлин был пятым руководителем тушения пожара (РТП) и до его прибытия пожарные уже находились на кровле здания, обрушение которой стало причиной гибели восемь огнеборцев. Так как огонь распространялся в сторону аммиачного цеха, было принято решение усилить пожарные расчеты на кровле, чтобы создать водяные завесы для защиты аммиачного цеха. Коллеги Ширлина считают, что его действия были обоснованными и правильными. Адвокат неоднократно обращал внимание, что собственники здания не были привлечены к уголовной ответственности, в отношении них дело прекращено, хотя изначально оно было возбуждено по факту нарушений правил пожарной безопасности. Пожарные утверждают, что причиной обрушения, в результате которого погибли пожарные, мог стать взрыв.

Замглавы МЧС Илья Денисов, давая показания в суд данному делу, также заявил, что Ширлин действовал согласно обстановке и не мог предвидеть обрушение части кровли, наоборот, пожарным удалось предотвратить взрыв компрессорной установки с аммиаком. За проявленный героизм при тушении пожара восемь пожарных были награждены орденами Мужества посмертно.

В то же время следствие считает, что Ширлин и Барсуков допустили халатность, не убрав пожарных с кровли здания, что привело к их гибели.

Пожар

Пожар на Амурской улице в Москве произошел вечером 22 сентября 2016 года. Огонь стремительно распространился на огромную площадь, произошло обрушение кровли на площади порядка 100 кв. м, когда на ней находились 20 пожарных, восемь из которых упали вместе с обрушившейся кровлей и погибли. Пожар удалось потушить лишь спустя 14 часов.

Ширлин прослужил в пожарной охране 25 лет, на его счету не одна спасенная человеческая жизнь. После трагедии на Амурской улице он почти 30 раз руководил тушением пожаров.