В ОНК считают, что Белозерцева могут отправить в "Лефортово" или "Матросскую Тишину"

Что известно о деле губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев будет содержаться после ареста в СИЗО "Матросская Тишина" или "Лефортово".

"Появилась информация о том, куда могут поместить задержанного 21 марта губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Это будет либо СИЗО "Лефортово", либо следственный изолятор "Матросская Тишина". В основном всех политических личностей помещают конкретно в эти московские СИЗО", - отмечается в сообщении "Газеты ОНК".

Белозерцев обвиняется в получении взятки на сумму более 31 млн рублей.