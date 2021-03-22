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Дело в отношении Ивана Белозерцева

В ОНК считают, что Белозерцева могут отправить в "Лефортово" или "Матросскую Тишину"

Как отмечает "Газета ОНК", всех политиков в основном помещают именно в эти СИЗО
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев Пресс-служба Басманного суда/ТАСС
Описание
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
© Пресс-служба Басманного суда/ТАСС
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Что известно о деле губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева
Что известно о деле губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев будет содержаться после ареста в СИЗО "Матросская Тишина" или "Лефортово".

"Появилась информация о том, куда могут поместить задержанного 21 марта губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Это будет либо СИЗО "Лефортово", либо следственный изолятор "Матросская Тишина". В основном всех политических личностей помещают конкретно в эти московские СИЗО", - отмечается в сообщении "Газеты ОНК".

Белозерцев обвиняется в получении взятки на сумму более 31 млн рублей. 

 

Теги
РоссияБелозерцев, Иван АлександровичПензенская областьДело в отношении Ивана Белозерцева
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