Убившие коммерсанта из "Фуд Сити" члены банды предстанут перед судом в Подмосковье

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Шестеро членов банды, вымогавшие за покровительство деньги у коммерсантов из "Фуд Сити" и убившие одного из предпринимателей за отказ платить, предстанут перед судом в Подмосковье.

"Следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении шести членов этнической банды. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет предано в суд для рассмотрения по существу", - сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, в 2016 году приезжий из соседнего государства создал в Московском регионе устойчивую вооруженную группу со своими соотечественниками. С 2016 по 2018 годы члены банды получали от нескольких предпринимателей - владельцев торговых точек на рынке - за общее покровительство не менее 100 тыс. рублей ежемесячно.

В начале 2018 года один из предпринимателей отказался платить дань членам банды. В результате, в марте того же года в Москве обвиняемые обстреляли его автомобиль, а 21 ноября убили коммерсанта на автостоянке города Видное, выстрелив в него не менее семи раз из огнестрельного оружия.

По дынным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о крупном продовольственном рынке "Фуд Сити", а погибшим является владелец нескольких торговых точек там.

Следствием было проведено порядка 25 экспертиз, 6 обысков, проверка показаний на месте и большое количество осмотров мобильных и других технических устройств.