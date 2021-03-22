На актера Андрея Лаврова завели второе уголовное дело

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. СК завел уголовное дело в отношении актера Андрея Лаврова, который в пьяном виде угрожал ножом инспектору ВАИ в Москве. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК РФ Юлия Иванова.

"19 марта мужчина, находясь на Котельнической набережной, подошел к инспектору ДПС военной автомобильной инспекции и, угрожая предметом, похожим на нож, высказал в адрес сотрудника угрозу его применения. Несмотря на требования сотрудника о прекращении противоправных действий, мужчина продолжил размахивать ножом и преследователь инспектора, после чего скрылся. Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Угроза применения насилия в отношении представителя власти")" - сказала она.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах информировал, что на Лаврова возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью"). Он находится под подпиской о невыезде.

Андрей Лавров известен по телесериалу "След", в котором исполняет роль капитана Котова. Также он снимался в других сериалах: "Кулагин и партнеры", "Бункер, или ученые под землей", "Братья по-разному", "Молодые и злые", "СОБР" и других.