Прокуратура начала проверку после ДТП под Череповцом с тремя погибшими

ВОЛОГДА, 22 марта. /ТАСС/. Прокуратура Вологодской области организовала проверку после дорожной аварии в Череповецком районе области, где утром в понедельник погибли двое взрослых и один ребенок, еще девять человек пострадали, в том числе несовершеннолетний. О проверке сообщило управление Генпрокуратуры по Северо-Западному федеральному округу.

"Прокуратура Череповецкого района по поручению прокуратуры области проводит проверку соблюдения требований федерального законодательства в связи с ДТП, произошедшим на 148-м км автомобильной дороги Вологда - Новая Ладога. По предварительной информации, в утреннее время, около 08:00 мск, произошло столкновение двух автотранспортных средств, в результате которого погибли три человека, в том числе малолетний ребенок, девять человек получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Столкновение легкового автомобиля Renault Logan и пассажирской "Газели" произошло в понедельник утром на трассе А-114 Вологда Новая Ладога возле моста через реку Суду в Череповецком районе.