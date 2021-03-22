Таможенники и сотрудники ФСБ изъяли более 10 т контрафактного табачного сырья на Кубани

КРАСНОДАР, 22 марта. /ТАСС/. Таможенники совместно с сотрудниками ФСБ России пресекли в городе Армавир Краснодарского края незаконное производство табачной продукции, изъято более 10 т табачного сырья. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Южного таможенного управления.

"Таможенники на юге страны раскрыли деятельность преступной группы, производившей контрафактные сигареты. В этот же день в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Южной оперативной таможни вместе с сотрудниками Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России, Управления К СЭБ ФСБ России и УФСБ России по Краснодарскому краю раскрыли местонахождение в Армавире нелегального цеха по производству сигарет, в котором работали две технологические линии китайского производства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в производственном помещении обнаружены 230 тыс. пачек готовых сигарет, более 10 т табачного сырья, а также акцизные марки РФ с признаками подделки.

Также в пресс-службе отметили, что найти производственную площадку удалось после задержания автомобиля с незаконной продукцией. По информации пресс-службы, 9 марта в Ростове-на-Дону сотрудники Южной оперативной таможни в задержанном автомобиле марки "Газель", следовавшем из Армавира, обнаружили более 130 тыс. пачек сигарет Marlboro без акцизных марок Российской Федерации и не снабженных DataMatrix кодами системы маркировки.

"Ранее табачная продукция, идентичная производимой на указанном производстве, перемещалась в Москву, где была задержана сотрудниками ГУБК ФТС России. Кроме того, сигареты с данной производственной площадки распространялась на территории Краснодарского края: в феврале 2021 года партия табачных изделий (450 тыс. пачек сигарет), подготовленная для продажи, была изъята сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю на одном из складов в Армавире", - добавили в пресс-службе, отметив, что в данный момент проводятся следственные действия.