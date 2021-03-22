Движение по Рублевскому шоссе затруднено из-за ДТП

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Движение автотранспорта затруднено по Рублевскому шоссе в сторону Московской области из-за ДТП с двумя машинами. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"На Рублевском шоссе напротив Молодогвардейской улицы в районе дома 8, корпус 1, произошло ДТП с участием двух транспортных средств. В результате одна из машин перевернулась. В данный момент перекрыта для движения одна полоса в сторону области", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, пострадавших нет. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.