Суд арестовал третьего фигуранта дела пензенского губернатора Белозерцева

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в понедельник заключил под стражу на два месяца сотрудника представительства Пензенской области в Москве Геннадия Маркова, обвиняемого по делу в отношении губернатора области Ивана Белозерцева. Об этом ТАСС сообщил адвокат обвиняемого.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Маркову меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до 20 мая", - сказал защитник, отказавшись от дальнейших комментариев.

Ранее суд арестовал до 20 мая губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и заместителя главы представительства области Федора Федотова. В отношении еще троих обвиняемых ходатайства будут рассмотрены в ближайшее время.

Белозерцев и еще пятеро фигурантов дела - глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель, его супруга Евгения Шпигель, директор ОАО "Фармация" Антон Колосков, сотрудники полпредства Пензенской области в Москве Геннадий Марков и Федор Федотов - были задержаны в воскресенье. При обыске у губернатора обнаружили около 500 млн рублей. В зависимости от роли каждого фигурантам дела инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ ("Дача взятки", "Получение взятки", "Посредничество во взяточничестве").