Суд арестовал двух человек, напавших на мужчину с ребенком в Ставрополе

СТАВРОПОЛЬ, 22 марта. /ТАСС/. Суд заключил под стражу двух мужчин, которые напали на мужчину с трехлетним ребенком в Ставрополе. Об этом журналистам сообщили в понедельник в следственном управлении СК РФ по региону.

"Ходатайство следователя <…> об избрании Карину Амирханову и Магомеду Кадиеву меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено судом", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 17 марта в Ставрополе произошел конфликт между 41-летним мужчиной и группой молодых людей. Двое парней поочередно ударили в лицо мужчину, державшего за руку своего трехлетнего сына. В результате пострадавший упал вместе с ребенком, нападавшие скрылись. Врачи диагностировали у мужчины двусторонний открытый перелом челюсти. По предварительным данным, ребенок не пострадал.

После происшествия следователи возбудили уголовные дела по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство") и ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести").