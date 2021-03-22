Дело возбудили после гибели девочки во время игры с собаками в Подмосковье

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели от удушения 11-летней девочки во время игры с собаками в Истре, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности 11-летней девочке (ч. 1 ст. 109 УК РФ)", - сообщает СК.

Утром 21 марта 11-летняя девочка вышла на прогулку с двумя собаками во двор своего частного дома. Родители ребенка при этом находились в доме. Около 11 часов утра соседи обнаружили девочку лежащей во дворе без признаков жизни и с обмотанным вокруг шеи шарфом и сообщили об этом ее родителям. Оказалось, что две собаки породы кане-корсо, с которыми девочка была на прогулке, во время игры вцепились в шарф на ее шее, стали натягивать его с двух сторон и удушили ее. "Окончательные выводы о причинах и характере полученных травм будут сделаны следствием после проведения исчерпывающего комплекса следственных действий", - добавили в комитете.

Следователями осмотрено место происшествия, получены объяснения родителей погибшей, опрашиваются очевидцы, выясняются обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Прокуратура также проводит проверку в связи со смертью девочки.