Суд 8 апреля начнет слушать дело распылившего газ на омоновца на незаконной акции в Москве

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы 8 апреля начнет рассмотрение по существу дела Павла Грин-Романова, который распылил в лицо бойцу ОМОН газовый баллончик в ходе несанкционированной акции 31 января в Москве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд начнет рассмотрение по существу дело Грин-Романова 8 апреля", - сказали в пресс-службе. Постановлением суда ему продлен срок заключения под стражей до 26 августа.

Ранее сообщалось, что расследование дела завершено и передано в Мещанский суд для рассмотрения по существу. Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

По версии следствия, 31 января агрессивно настроенный молодой человек, участвовавший в несанкционированном мероприятии вблизи Комсомольской площади в Москве, распылил в лицо находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику ОМОН содержимое газового баллончика.