СК возбудил дело в отношении мужчины, который пытался убить несовершеннолетнюю в Иванове

ТАСС, 22 марта. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины, который с ножом набросился на 17-летнюю девушку в Иванове. Подозреваемого разыскивает полиция, сообщает следственное управление СК РФ по Ивановской области.

"Ленинским МСО г. Иваново следственного управления СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство своей 17-летней подруги (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, между мужчиной и его знакомой возник словесный конфликт после того, как девушка сообщила, что намерена прекратить с ним отношения. В результате подозреваемый достал нож и нанес ей несколько ударов по телу. Предотвратить убийства девушки помог ее отец, который в этот момент находился рядом с ней. После этого подозреваемый скрылся.