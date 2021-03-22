В Череповце неизвестные украли 7 млн рублей из банкомата

ВОЛОГДА, 22 марта. /ТАСС/. Злоумышленники взломали банкомат в одном из отделений банка в Череповце и похитили около 7 млн рублей. Преступление было совершено в ночь на 21 марта, сообщили в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

"21 марта в дежурную часть УМВД России по Череповцу поступило сообщение о повреждении банкомата, расположенного на Советском проспекте. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра места происшествия сотрудники полиции установили, что из поврежденного банкомата было похищено порядка 7 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере").

Как уточнили ТАСС в пресс-службе УМВД, сообщение о происшествии поступило около 3 часов ночи 21 марта. Поврежден банкомат, который установлен в одном из отделений банка в центре города.