Дело полковника ФСБ Черкалина могут рассмотреть в военном суде в особом порядке

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Московский гарнизонный военный суд решит вопрос о рассмотрении в особом порядке уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела управления "К" службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России полковника Кирилла Черкалина, обвиняемого в получении взятки в размере $850 тыс. Как следует из материалов дела, оглашенных в суде в понедельник, Черкалин полностью признал вину и заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве.

"Ходатайство обвиняемого Кирилла Черкалина о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве было подписано 30 июля 2019 года Гринем [бывший заместитель генпрокурора Виктор Гринь], - огласил материалы дела судья Вадим Корчагин, который в понедельник решает вопрос о продлении срока ареста обвиняемому. - В материалах есть показания Черкалина, изобличившего участников другого судопроизводства. Имеется препроводительное представление о рассмотрении уголовного дела в особом порядке".

Заявленное Черкалиным ходатайство было подано им в надзорное ведомство 4 июля 2019 года.

Кирилл Черкалин был задержан 25 апреля 2019 года, а 15 мая 2019 года исключен из списка личного состава части (начал службу в 2009 году). За период службы взысканий не имел, следует из материалов дела. Потерпевшей стороной в рамках уголовного дела признан совладелец группы компаний ООО Avenue Group Сергей Гляделкин, который инвестирует в строительство жилых домов в столице, а также Игорь Ткач, являвшийся ранее руководителем департамента по надзору за долевым строительством в правительстве Москвы (заявил к Черкалину исковые требования на сумму около 320 млн рублей).

Изобличил полковника Черкалина бывший сотрудник управления контрразведывательного обеспечения кредитно-финансовой отрасли (управление "К") Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Михаил Горбатов, осужденный на 4,5 года колонии по делу о мошенничестве и освободившийся условно-досрочно летом прошлого года.

Кроме того, как стало известно в понедельник в суде, в целях обеспечения гражданских исков и возможного штрафа, были арестованы 7 пар дорогостоящих часов, обнаруженных в квартире матери Черкалина. Предварительно, общая стоимость изъятых часов составляет более 7 млн рублей. Суд также продлил арест имущества на срок судебного следствия. Сам Черкалин в ходе заседания против продления меры пресечения и срока ареста на имущество не возражал. Решение по ходатайствам прокуратуры будет оглашено 23 марта.

Фигуранты дела

Черкалин является фигурантом двух уголовных дел. По данным следствия, он получил взятку в размере $850 тыс. от главы коммерческой фирмы за общее покровительство в 2013-2015 годах. По второму делу проходят его бывшие подчиненные Дмитрий Фролов и Андрей Васильев, а также разыскиваемые бывший член Общественного совета при ФСБ Владимир Столяренко и член правления ОАО "АКБ "Еврофинанс Моснарбанк" Александр Бондаренко. Дело в отношении Черкалина выделено в отдельное производство.

Фролов и Васильев в 2011 году, являясь действующими сотрудниками ФСБ, используя служебное положение, авторитет занимаемых должностей и действуя в составе организованной группы, ввели в заблуждение бизнесмена Сергея Гляделкина и убедили его передать им долю в уставном капитале ООО "Юрпромконсалтинг" на общую сумму 490 млн рублей. За это они пообещали ему прекратить уголовное преследование, которое ставило под угрозу реализацию его инвестиционных проектов по строительству жилых домов на территории Москвы. После получения прав на имущество потерпевшего все было распределено между участниками группы.

Фролов и Васильев ранее были уволены со службы по компрометирующим обстоятельствам.