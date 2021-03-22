СМИ: пять человек погибли в результате взрыва в Китае

ТАСС, 22 марта. По меньшей мере пять человек погибли, еще пять получили ранения в результате взрыва в Гуанчжоу. Об этом в понедельник сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, взрыв произошел в 10 утра в понедельник (05:00 мск) в одном из районов Гуанчжоу. Как отмечает агентство, произошедшее было актом саботажа, совершенным жителем города, который устроил поджог в здании района. В результате инцидента пять человек погибли на месте, в том числе и подозреваемый в совершении акта, пять граждан пострадали. Все раненые были доставлены в больницы.

Ведется расследование произошедшего.