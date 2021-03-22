Суд приговорил экс-владельца "Росгосстраха" к 7,5 года лишения свободы за растрату

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд огласил новый приговор по делу бывшего совладельца страховой компании "Росгосстрах" Сергея Хачатурова о мошенничестве и легализации более 6 млрд рублей, а также присвоении и растрате имущества на 2,4 млрд рублей и приговорил его к семи годам и шести месяцам колонии общего режима. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Московский городской суд изменил приговор Дорогомиловского районного суда Москвы. Хачатурову С. Э. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; Клепальской Н. В. - пять лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказали в суде.

14 июля 2020 года Дорогомиловский суд Москвы признал Хачатурова виновным в особо крупной растрате, мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств, по совокупности преступлений назначив ему восемь лет лишения свободы. Вторая фигурантка дела - экс-акционер Росгосстрахбанка Надежда Клепальская - была приговорена к шести годам колонии общего режима за пособничество в растрате, мошенничество и легализацию денежных средств в особо крупном размере. Приговор был обжалован.

В октябре Мосгорсуд изменил приговор, переквалифицировав обвинение со ст. 159 ("Мошенничество") и ст. 160 ("Присвоение или растрата") УК РФ на ст. 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием"). Клепальская была освобождена, а Хачатурову снизили срок наказания с восьми до четырех лет лишения свободы. Кроме того, Мосгорсуд исключил из приговора ст. 174 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем").

Однако позже Второй кассационный суд отменил это решение и отправил дело в Мосгорсуд на рассмотрение в новом составе.