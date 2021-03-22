Суд оставил под подпиской о невыезде экс-прокурора, подозреваемого во взятках в Саратове

САРАТОВ, 22 марта. /ТАСС/. Суд оставил под подпиской о невыезде бывшего прокурора Кировского района Саратова Андрея Пригарова, который подозревается в коррупции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Волжского районного суда.

Ранее защита экс-прокурора обжаловала возбуждение уголовного дела на Пригарова, однако Саратовский областной суд признал его законным. После чего защитой была обжалована мера пресечения, избранная Пригарову.

"Обжаловалось постановление следователя об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде. В удовлетворении жалобы отказано", - сказала собеседница агентства.

Прокурор Кировского района Пригаров был задержан следователями СК по подозрению в коррупционных преступлениях в конце прошлого года. По данным следствия, с ноября 2013 года по февраль 2018-го он получал от гендиректора коммерческой организации взятки за содействие в получении документации на строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов, а также за общее попустительство. Общий размер взятки, полученной за указанный период, составил не менее 15 млн рублей.

Также в его отношении возбуждено дело о получении взятки в размере не менее 18 млн рублей за общее покровительство взяткодателю и его организации, оказывающей ритуальные услуги. Кроме того, Пригаров подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Он уволен из прокуратуры.