Суд отложил на 23 марта решение вопроса об аресте экс-сенатора Шпигеля

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отложил на 23 марта оглашение решения по ходатайству следователя о заключении под стражу экс-сенатора Бориса Шпигеля по делу о даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву в связи с необходимостью истребовать сведения о состоянии здоровья обвиняемого. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Срок задержания Бориса Шпигеля продлен до 23 марта 2021 года. Принятие решения по ходатайству следователя отложено на 23 марта в 15:00 мск, в том числе для получения сведений о состоянии здоровья Шпигеля и возможности его участия в судебном заседании", - сказала собеседница агентства.

Как сообщала ТАСС в понедельник член ОНК Москвы Ольга Дружинина, посетившая Шпигеля в изоляторе временного содержания (ИВС) на Петровке, у бывшего сенатора имеются "очень серьезные проблемы со здоровьем, ряд заболеваний". "Шпигель дышит с помощью специального аппарата, который у него с собой в ИВС", - рассказала она. Сегодня бизнесмену вызывали скорую помощь в ИВС из-за того, что ему стало плохо.

Ранее суд арестовал до 20 мая губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, жену экс-сенатора Шпигеля Евгению и сотрудников представительства области в Москве Федора Федотова и Геннадия Маркова. В отношении еще одного обвиняемого ходатайство будет рассмотрено в ближайшее время.