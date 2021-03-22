Суд приговорил экс-депутата из Дагестана Абдулатипова к 12 годам колонии за коррупцию

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего депутата Народного собрания Дагестана Раджаба Абдулатипова, признав его виновным в коррупции и мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Приговором Бабушкинского районного суда города Москвы от 22 марта 2021 года Раджаб Абдулатипов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 5 ст. 290, ч. 4 ст. 159 УК РФ и ему назначено наказание (в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ) в виде лишения свободы сроком на 12 лет, штрафа в размере пятидесятикратной суммы взятки в сумме 8 млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанных с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций, с осуществлением функций представителя власти, сроком на 5 лет, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - сказала пресс-секретарь суда Александра Савельева.

Государственное обвинение в ходе прений сторон просило приговорить подсудимого к 15 годам колонии строгого режима. Кроме того, прокурор попросил назначить ему штраф в размере 8 млн рублей, а также лишить права занимать должности на государственной служба сроком на пять лет.

Абдулатипов был задержан в сентябре 2018 года. Ему было предъявлено обвинение в получении крупной взятки и особо крупном мошенничестве.