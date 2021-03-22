{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело в отношении Ивана Белозерцева

Экс-сенатора Шпигеля вынесли из Басманного суда на носилках скорой помощи

Ранее пресс-служба суда сообщила, что срок задержания Шпигеля продлен до 23 марта 2021 года
Борис Шпигель (в центре) Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Борис Шпигель (в центре)
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Бывшего сенатора Бориса Шпигеля сотрудники скорой помощи вынесли на носилках из здания Басманного суда, где рассматривались ходатайства об аресте фигурантов дела о коррупции губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, передает корреспондент ТАСС.

На эту тему
Что известно о деле губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева
Что известно о деле губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева

Суд не смог принять в понедельник решение об аресте Шпигеля из-за ухудшившегося состояния здоровья обвиняемого. Шпигелю были вызваны врачи в суд, сотрудники вынесли его на носилках и поместили в карету скорой помощи.

Ранее пресс-служба суда сообщила, что срок задержания Шпигеля продлен до 23 марта 2021 года. Принятие решения о его аресте отложено на 15:00 мск 23 марта, в том числе для получения сведений о состоянии здоровья обвиняемого.

Теги
РоссияДело в отношении Ивана Белозерцева
В Мурманской области сошла лавина. Под завалами находится ребенок
По данным МЧС, на месте ЧП также находятся 13 детей
В Мурманской области сошла лавина. Под завалами находится ребенок
Читать полностью