Экс-сенатора Шпигеля вынесли из Басманного суда на носилках скорой помощи

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Бывшего сенатора Бориса Шпигеля сотрудники скорой помощи вынесли на носилках из здания Басманного суда, где рассматривались ходатайства об аресте фигурантов дела о коррупции губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, передает корреспондент ТАСС.

Суд не смог принять в понедельник решение об аресте Шпигеля из-за ухудшившегося состояния здоровья обвиняемого. Шпигелю были вызваны врачи в суд, сотрудники вынесли его на носилках и поместили в карету скорой помощи.

Ранее пресс-служба суда сообщила, что срок задержания Шпигеля продлен до 23 марта 2021 года. Принятие решения о его аресте отложено на 15:00 мск 23 марта, в том числе для получения сведений о состоянии здоровья обвиняемого.