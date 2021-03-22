Участок федеральной трассы разрушился из-за схождения оползня в Сочи

СОЧИ, 22 марта. /ТАСС/. Участок федеральной дороги А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия в Сочи оказался разрушен из-за схождения оползня, на месте происшествия готовятся ввести режим ЧС, сообщили журналистам в пресс-службе Упрдор "Черноморье" в понедельник.

"Утром 22 марта на участке федеральной автомобильной дороги А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия <…> произошла активизация оползневого процесса с частичным повреждением конструктивных элементов федеральной автомобильной дороги <…>", - говорится в сообщении.

В результате оказалось повреждено асфальтовое покрытие проезжей части, дорога провалилась на три метра в глубину. На месте происшествия готовятся ввести объектовый режим ЧС, а вокруг этого участка - локальный режим ЧС. На эту тему сейчас ведутся консультации с сочинским национальным парком, на чьей территории произошло происшествие.

На поврежденном участке введено реверсивное движение с ограничением скоростного режима до 20 км в час. Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность и не допустить дальнейшего разрушения конструкций, а также для восстановления разрушенных элементов дороги, отметили в пресс-службе.

"На месте активизации оползня уже работают специалисты дорожных и проектных организаций, дежурит техника. Пострадавших в результате природного явления нет", - добавили в учреждении, уточнив, что создана межведомственная комиссия.