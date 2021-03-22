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Обновлено 

Троих жителей ХМАО задержали по подозрению в подготовке теракта

Другие подробности не приводятся
© Петр Ковалев/ТАСС, архив

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 марта. /ТАСС/. Трое жителей Ханты-Мансийского автономного округа задержаны по подозрению в подготовке теракта.

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Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.

"Задержаны трое жителей ХМАО. Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт", - сказал собеседник агентства, не уточнив иных подробностей.

Подозреваемые являются гражданами РФ, они проживают в Сургутском районе ХМАО, пояснил источник.

ТАСС не располагает официальным комментарием управления МВД по ХМАО, регионального СУ СКР и регионального УФСБ.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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